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شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن “المركزي الروسي” يخفض سعر صرف الروبل أمام العملات الرئيسة والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات
حدد البنك المركزي الروسي اليوم، سعر صرف العملات الرئيسة مقبل الروبل، حيث رفع سعر صرف الدولار الأمريكي بواقع 4 كوبيكات، مقارنة بسعر اليوم السابق، ليصل إلى 96.1079 روبلًا.
وفي الوقت ذاته، رفع سعر صرف اليورو الرسمي بمقدار 38 كوبيكًا، ليبلغ 105.6891 روبلات، بينما رفع سعر صرف اليوان الصيني بمقدار 3 كوبيكات، ليصل إلى 13581 روبلًا.
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