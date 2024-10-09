الاقتصاد

“المركزي الروسي” يخفض سعر صرف الروبل أمام العملات الرئيسة

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shimaa mohamed 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

حدد البنك المركزي الروسي اليوم، سعر صرف العملات الرئيسة مقبل الروبل، حيث رفع سعر صرف الدولار الأمريكي بواقع 4 كوبيكات، مقارنة بسعر اليوم السابق، ليصل إلى 96.1079 روبلًا.

وفي الوقت ذاته، رفع سعر صرف اليورو الرسمي بمقدار 38 كوبيكًا، ليبلغ 105.6891 روبلات، بينما رفع سعر صرف اليوان الصيني بمقدار 3 كوبيكات، ليصل إلى 13581 روبلًا.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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