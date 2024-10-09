السعودية | سفارة السعودية في أمريكا تطالب المواطنين الموجودين في ولايات جورجيا‬ ونورث كارولاينا وساوث كارولاينا‬ بأخذ الحيطة والحذر من تداعيات إعصار «ميلتون»

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شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن سفارة السعودية في أمريكا تطالب المواطنين الموجودين في ولايات جورجيا ونورث كارولاينا وساوث كارولاينا بأخذ الحيطة والحذر من تداعيات إعصار «ميلتون» والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات
طالبت سفارة المملكة في الولايات المتحدة الأمريكية، المواطنين الموجودين في ولايات جورجيا ونورث كارولاينا وساوث كارولاينا، بأخذ الحيطة والحذر والالتزام بتعليمات السلطات المحلية، وذلك بعد إعلان حالة الطوارئ في تلك الولايات المتوقع تأثرها خلال الساعات القادمة من تداعيات إعصار «ميلتون».
ودعت السفارة في حالات الطوارئ لا سمح الله إلى الاتصال على أرقام طوارئ السفارة التالية:
2027463555
2027460666
2027469777
2027462888
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