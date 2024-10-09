السعودية | سفارة السعودية في أمريكا تطالب المواطنين الموجودين في ولايات جورجيا‬ ونورث كارولاينا وساوث كارولاينا‬ بأخذ الحيطة والحذر من تداعيات إعصار «ميلتون»

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

طالبت سفارة المملكة في الولايات المتحدة الأمريكية، المواطنين الموجودين في ولايات جورجيا‬ ونورث كارولاينا وساوث‬ ‫كارولاينا، بأخذ الحيطة والحذر والالتزام بتعليمات السلطات المحلية، وذلك بعد إعلان حالة الطوارئ في تلك الولايات المتوقع تأثرها خلال الساعات القادمة من تداعيات إعصار «ميلتون».

ودعت السفارة في حالات الطوارئ لا سمح الله إلى الاتصال على أرقام طوارئ السفارة التالية:

2027463555

2027460666

2027469777

2027462888

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