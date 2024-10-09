شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضا اليوم الأربعاء والان نبدء بالتفاصيل

انخفاض أسهم 173 شركة

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السوق الموازية

الدمام - شريف احمد - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي، تاسي، تعاملات اليوم الأربعاء، على انخفاض بنسبة 0.8%، عند 11927 نقطة، وبتداولات بلغت 7.358 مليار ريال.وبحسب بيانات تداول السعودية، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 628.223 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 10.029 تريليون ريال.انخفضت أسهم 173 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما ارتفعت 57، من بين 241 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.وكانت أسهم شركات، سينومي ريتيل، وهرفي للأغذية، والباحة، وسدكو كابيتال ريت، والعمران، الأكثر ارتفاعا، فيما كانت أسهم شركات، أسلاك، وشمس، والبحر الأحمر، والمطاحن العربية، ورعاية، الأكثر انخفاضا.أغلق مؤشر السوق الموازية، نمو، اليوم، على انخفاض بنسبة 0.4%، عند 24453 نقطة، وبتداولات بلغت 36.489 مليون ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو، 4.472 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 53.823 مليار ريال.وارتفعت أسهم 35 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 27، من بين 97 شركة مدرجة في السوق الموازية.