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شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن استقرار أسعار النفط في التعاملات الآسيوية.. وخام برنت يسجل 77.29 دولارًا للبرميل والان مع التفاصيل
الخليج 365_واس
استقرت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية، اليوم، حيث وازن المتعاملون بين حالة عدم الوضوح التي تحيط بتطورات الصراع في الشرق الأوسط واستمرار العوامل الأساسية الهبوطية.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 11 سنتًا، أو ما يعادل 0.14 %، لتصل إلى 77.29 دولارًا للبرميل، مما يعكس حركة السوق في ظل الأوضاع الراهنة.
وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي ثلاثة سنتات إلى 73.60 دولارًا.
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