استقرار أسعار النفط في التعاملات الآسيوية.. وخام برنت يسجل 77.29 دولارًا للبرميل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - رافعة مضخة للنفط الخام في حوض بيرميان بولاية تكساس الأمريكية في صورة من أرشيف رويترز

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استقرت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية، اليوم، حيث وازن المتعاملون بين حالة عدم الوضوح التي تحيط بتطورات الصراع في الشرق الأوسط واستمرار العوامل الأساسية الهبوطية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 11 سنتًا، أو ما يعادل 0.14 %، لتصل إلى 77.29 دولارًا للبرميل، مما يعكس حركة السوق في ظل الأوضاع الراهنة.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي ثلاثة سنتات إلى 73.60 دولارًا.

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