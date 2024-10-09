الاقتصاد

أحمد كجوك يكتب لـ"الخليج 365" أولويات وزارة المالية الفترة المقبلة.. انفوجراف

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القاهرة - سامية سيد - كتب أحمد يعقوب

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2024 11:00 م

جاء مقال أحمد كجوك وزير المالية لـ ”الخليج 365” حول التسهيلات الضريبية وتوجهات السياسة المالية للدولة، ليدعم سياسات الاقتصاد المصرى للتحول إلى اقتصاد تنافسى يعتمد على الإنتاج والتصدير وجذب الاستثمارات الخاصة والتطور التكنولوجى.. ويعرض ”الخليج 365” أبرز ما جاء في المقال في النقاط التالية.

تحسين مؤشرات الموازنة العامة واستدامة أوضاع المالية العامة

خفض مؤشرات المديونية الحكومية

دفع النشاط الاقتصادى وتحفيز القطاعات الإنتاجية والأنشطة التصديرية والتكنولوجية بمصر

دفع وجذب الاستثمارات الخاصة سواء المحلية أو الأجنبية

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إيجاد مساحة مالية إضافية فى المدى القصير والمتوسط تستخدم لخفض المديونية القادمة

تمويل برامج مساندة وحماية اجتماعية أفضل ومبادرات فى مجال التنمية البشرية «الصحة والتعليم»

وجود استراتيجية تضمن فى المدى المتوسط حدوث تحسن كبير ومؤثر فى كل مؤشرات استدامة المديونية الحكومية

ضمان وجود مسار انخفاض قوى ومستدام فى نسبة المديونية الحكومية للناتج المحلى

خفض فى قيمة ونسبة فاتورة خدمة دين أجهزة الموازنة نسبة لإجمالى المصروفات والإيرادات وللناتج المحلى

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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