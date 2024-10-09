شكرا لقرائتكم خبر عن صعود "داو جونز".. مؤشرات البورصة الأمريكية تغلق على ارتفاع والان نبدء بالتفاصيل

البورصة الأمريكية

الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات أسواق الأسهم الأمريكية، اليوم، على ارتفاع.وارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 0.3 بالمئة أو بما يعادل 126 نقطة؛ ليغلق عند 42080 نقطة.وصعد مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بنسبة 0.95 بالمئة أو بما يعادل 55 نقطة؛ ليغلق عند 5751 نقطة.وارتفع مؤشر "ناسداك" بنسبة 1.45 بالمئة أو بما يعادل 259 نقطة؛ ليغلق عند 18182 نقطة.