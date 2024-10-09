شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب اليوم في السعودية.. عيار 21 يتراجع إلى 275.75 ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجعت أسعار الذهب في السعودية، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بآخر مستويات سجلها المعدن النفيس، أمس. سعر الذهب اليوم في السعودية سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في السعودية، 315.25 ريال.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم الأربعاء في السعودية، 289 ريالا. سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في السعودية وانخفض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء في السعودية إلى 275.75 ريال.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الأربعاء في السعودية، 236.50 ريال.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الأربعاء في السعودية، 183.75 ريال. سعر الذهب وانخفض سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم الأربعاء في السعودية إلى، 157.50 ريال.

وسجل سعر أوقية الذهب اليوم الأربعاء في السعودية، 9803 ريالات.

وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء في السعودية، 2206.25 ريال. أسعار الذهب اليوم واستقرت أسعار الذهب عالميا، اليوم مع ترقب المتعاملين إشارات بشأن سياسة أسعار الفائدة الأمريكية من محضر أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وسجل سعر الذهب في المعاملات الفورية 2622.24 دولار للأوقية، فيما ارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 0.2 %، لتصل إلى 2641 دولارا.

وانخفضت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.2 %، مسجلةً 30.63 دولار للأوقية، بينما ارتفع سعر البلاتين 0.6 % إلى 955.90 دولار، في حين انخفض البلاديوم بنسبة 0.3 %، ليصل إلى 1018.78 دولار.