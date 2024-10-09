السعودية | السفارة السعودية بواشنطن تدعو المواطنين في الولايات المتأثرة بالعاصفة “ميلتون” إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

أصدرت سفارة المملكة في واشنطن تنبيهاً للمواطنين الموجودين في ولايات: جورجيا، وكارولاينا الجنوبية، وكارولاينا الشمالية، بضرورة توخي الحيطة والحذر في ظل الإعلان عن حالة الطوارئ نتيجة تداعيات العاصفة “ميلتون”، المتوقع أن تؤثر في تلك الخليج 365 خلال الساعات المقبلة.

وأكّدت السفارة أهمية الالتزام بتعليمات السلطات المحلية المعنية، والتقيُّد بالإرشادات الصادرة للحفاظ على السلامة العامة. كما شدّدت على جاهزية فرق الطوارئ لتقديم الدعم في الحالات الحرجة، ودعت المواطنين إلى عدم التردّد في التواصل مع السفارة عند الحاجة.

وفي حالات الطوارئ، يمكن للمواطنين الاتصال على أرقام طوارئ السفارة التالية لتلقي المساعدة: (202) 746-3555 (202) 746-0666 (202) 746-9777

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