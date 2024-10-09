بسبب أستراليا.. تشارلز الثالث يتوقف عن العلاج 11 يوماً

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

قرر الملك تشارلز الثالث، التوقف عن علاج السرطان لمدة 11 يوماً، وذلك بسبب زيارته الملكية المرتقبة إلى أستراليا الأسبوع القادم. وذكرت صحيفة «دايلي ميل» أن الأطباء أبلغوا الملك بأنه يمكنه التوقف عن العلاج خلال الفترة التي سيغادر فيها إلى أستراليا في 18 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، على أن يستكمل علاجه بعد عودته.

تشمل الجولة زيارة الملك تشارلز إلى سيدني وكانبيرا، بالإضافة إلى سفره إلى ساموا في جنوب المحيط الهادئ، حيث سيحضر اجتماع رؤساء حكومات الكومنولث. وتعتبر هذه الزيارة مهمة، إذ تمثل أول رحلة رسمية للملك تشارلز إلى أحد الأقاليم التابعة للكومنولث منذ توليه العرش، وأول اجتماع له كقائد للكومنولث.

تأتي هذه الرحلة، كدليل على حرص القصر الملكي على إبقاء الملك في دائرة الضوء العام، مع مراعاة صحته. واعتبرت التقارير أن حرصه على المشاركة في الجولة يعكس قدرته على الصمود والتقدم الناجح في علاجه.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط