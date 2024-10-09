شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة بالولايات المتحدة تحذر مواطنيها من تداعيات إعصار "ميلتون" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - طالبت سفارة المملكة في الولايات المتحدة الأمريكية، المواطنين الموجودين في ولايات جورجيا ونورث كارولاينا وساوث كارولاينا، بأخذ الحيطة والحذر والالتزام بتعليمات السلطات المحلية، وذلك بعد إعلان حالة الطوارئ في تلك الولايات المتوقع تأثرها خلال الساعات القادمة من تداعيات إعصار "ميلتون".

ودعت السفارة في حالات الطوارئ لا سمح الله إلى الاتصال على أرقام طوارئ السفارة التالية: 2027463555 - 2027460666 - 2027469777 - 2027462888.

