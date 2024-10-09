شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 ينخفض إلى 3555 جنيها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجعت أسعار الذهب في مصر، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بآخر مستويات سجلها المعدن النفيس. سعر الذهب في مصر سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الأربعاء في مصر، 4062.75 جنيه للبيع، و4051.5 جنيه للشراء.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم الأربعاء في مصر، 3724.25 جنيه للبيع، و3713.75 جنيه للشراء. سعر جرام الذهب عيار 21 وانخفض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء في مصر، إلى 3555 جنيها للبيع، و3546 جنيها للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الأربعاء، في مصر، 3047.25 جنيه للبيع، و3038.5 جنيه للشراء. أسعار الذهب اليوم وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الأربعاء، في مصر، 2370 جنيها للبيع، و3263.25 جنيه للشراء.

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم الأربعاء، في مصر إلى 2031.5 جنيه للبيع، و2025.75 جنيه للشراء.

