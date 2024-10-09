شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 ينخفض إلى 3555 جنيها والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تراجعت أسعار الذهب في مصر، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بآخر مستويات سجلها المعدن النفيس.
وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم الأربعاء في مصر، 3724.25 جنيه للبيع، و3713.75 جنيه للشراء.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الأربعاء، في مصر، 3047.25 جنيه للبيع، و3038.5 جنيه للشراء.
وانخفض سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم الأربعاء، في مصر إلى 2031.5 جنيه للبيع، و2025.75 جنيه للشراء.
سعر الذهب في مصرسجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الأربعاء في مصر، 4062.75 جنيه للبيع، و4051.5 جنيه للشراء.
وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم الأربعاء في مصر، 3724.25 جنيه للبيع، و3713.75 جنيه للشراء.
سعر جرام الذهب عيار 21وانخفض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء في مصر، إلى 3555 جنيها للبيع، و3546 جنيها للشراء.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الأربعاء، في مصر، 3047.25 جنيه للبيع، و3038.5 جنيه للشراء.
أسعار الذهب اليوموبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الأربعاء، في مصر، 2370 جنيها للبيع، و3263.25 جنيه للشراء.
وانخفض سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم الأربعاء، في مصر إلى 2031.5 جنيه للبيع، و2025.75 جنيه للشراء.