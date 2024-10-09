شكرا لقرائتكم خبر عن «المعمر»: ترسية مشروع مع «سدايا» بقيمة 58.6 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة المعمر لأنظمة المعلومات (إم آي سي) ترسية مشروع تحسين وتعزيز الشبكة الخاصة بالذكاء الاصطناعي مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا).
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة المشروع تقدر بنحو 58.637 مليون ريال.
وأضافت أن تاريخ الترسية: 1446-04-06 الموافق 2024-10-09، متوقعة أن يكون تاريخ توقيع العقد 1446-05-08 الموافق 2024-11-10.
وأوضحت أن تفاصيل المشروع تتضمن: تحسين وتعزيز الشبكة الخاصة بالذكاء الاصطناعي من خلال تقديم خدمات وبرمجيات للمشروع.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة المشروع تقدر بنحو 58.637 مليون ريال.
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وأوضحت أن تفاصيل المشروع تتضمن: تحسين وتعزيز الشبكة الخاصة بالذكاء الاصطناعي من خلال تقديم خدمات وبرمجيات للمشروع.