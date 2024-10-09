شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 4.7 درجات يضرب جنوب جزر كيرماديك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بلغت قوته 4.7 درجات على مقياس ريختر، اليوم الأربعاء، جنوب جزر كيرماديك قبالة سواحل نيوزيلندا.

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن الزلزال وقع على عمق عشرة كيلومترات، فيما لم تصدر تحذيرات من حدوث موجات مد عاتية (تسونامي).

ولم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.