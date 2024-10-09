شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري.. استقرار في البنوك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، داخل البنوك المصرية، مقارنة بآخر مستويات سجلتها العملة الخضراء. سعر الدولار في البنك المركزي سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الأربعاء، في البنك المركزي المصري، 48.51 جنيه للشراء، و48.65 جنيه للبيع. سعر الدولار في البنك الأهلي المصري وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الأربعاء، في البنك الأهلي المصري، 48.45 جنيه للشراء، و48.55 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك مصر واستقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الأربعاء، في بنك مصر عند، 48.46 جنيه للشراء، و48.56 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك الإسكندرية وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الأربعاء، في بنك الإسكندرية، 48.46 جنيه للشراء، و48.56 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك قناة السويس وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الأربعاء، في بنك قناة السويس، 48.45 جنيه للشراء، و48.55 جنيه للبيع. سعر الدولار في البنك التجاري الدولي واستقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الأربعاء، في البنك التجاري الدولي، عند 48.47 جنيه للشراء، و48.57 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الأربعاء، في بنك فيصل الإسلامي، 48.46 جنيه للشراء، و48.56 جنيه للبيع. سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الأربعاء، في مصرف أبوظبي الإٍسلامي، 45.56 جنيه للشراء، و48.65 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك الكويت الوطني واستقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الأربعاء، في بنك الكويت الوطني، عند 48.50 جنيه للشراء، و48.60 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك قطر الوطني وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الأربعاء، في بنك قطر الوطني، 48.52 جنيه للشراء، و48.62 جنيه للبيع.