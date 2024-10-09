شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري.. استقرار في البنوك والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، داخل البنوك المصرية، مقارنة بآخر مستويات سجلتها العملة الخضراء.
سعر الدولار في البنك المركزيسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الأربعاء، في البنك المركزي المصري، 48.51 جنيه للشراء، و48.65 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك الأهلي المصريوبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الأربعاء، في البنك الأهلي المصري، 48.45 جنيه للشراء، و48.55 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك مصرواستقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الأربعاء، في بنك مصر عند، 48.46 جنيه للشراء، و48.56 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك الإسكندريةوسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الأربعاء، في بنك الإسكندرية، 48.46 جنيه للشراء، و48.56 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك قناة السويسوبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الأربعاء، في بنك قناة السويس، 48.45 جنيه للشراء، و48.55 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك التجاري الدوليواستقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الأربعاء، في البنك التجاري الدولي، عند 48.47 جنيه للشراء، و48.57 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك فيصل الإسلاميوسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الأربعاء، في بنك فيصل الإسلامي، 48.46 جنيه للشراء، و48.56 جنيه للبيع.
سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلاميوبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الأربعاء، في مصرف أبوظبي الإٍسلامي، 45.56 جنيه للشراء، و48.65 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك الكويت الوطنيواستقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الأربعاء، في بنك الكويت الوطني، عند 48.50 جنيه للشراء، و48.60 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك قطر الوطنيوسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الأربعاء، في بنك قطر الوطني، 48.52 جنيه للشراء، و48.62 جنيه للبيع.
رشا محمد
محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية