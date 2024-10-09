محافظ الخرج يدشّن حملة التطعيم ضدّ الإنفلونزا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

دشّن صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز، محافظ الخرج في مقر المحافظة اليوم حملة التطعيم ضدّ الإنفلونزا الموسمية، التي تستهدف جميع المواطنين والمقيمين في المحافظة.

وتأتي الحملة التي ينظمها تجمّع الرياض الصحي الأول، مُمثلاً بمستشفى الملك خالد، في إطار الحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع، وتعزيز الوعي الصحي بأهمية الوقاية من الأمراض الموسمية.

يذكر أن جميع القطاعات الصحية في المحافظة تم تجهيزها لاستقبال الراغبين في الحصول على اللقاح عبر حجز موعد من خلال تطبيق “صحتي”، فيما ستنطلق قريبًا حملات تطعيم في الأماكن العامة والإدارات الحكومية بالمحافظة.

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