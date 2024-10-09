تكنولوجيا: الإعلان الرسمي عن معالج Dimensity 9400 بدقة تصنيع 3 نانومتر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Mediatek بشكل رسمي عن رقاقة Dimensity 9400 التي تنطلق بدقة تصنيع 3 نانومتر، وسرعة 3.63 GHz.

انطلقت رقاقة Dimensity 9400 اليوم لتنافس الإصدارات المميزة من الرقاقات في الأسواق، بدقة تصنيغ 3 نانومتر، وتحسينات في الجرافيك، وتقنية الذكاء الإصطناعي.

وترتكز الرقاقة على عقدة تصنيع (N3E) بعملية TSMC، وتنقسم مجموعات الأنوية إلى 1+3+4، على أن تكون النواة الرئيسية Cortex-X925 التي تقدم سرعة 3.63 GHz، مع 3 من أنوية Cortex-X4 بسرعة 3.3 GHz، و4 من أنوية Cortex-A720 بسرعة 2.4 GHz.

وتؤكد Mediatek على أن الرقاقة تأتي بتعزيز بنسبة 15% في العمر الإفتراضي، كما تم تحسين الآداء في الأنوية الأحادية بنسبة 35%، وفي آداء الأنوية المتعددة تأتي الرقاقة بتحسينات بنسبة 28%.

كما تضم رقاقة Dimensity 9400 كرت الشاشة Immortalis-G925 الذي يأتي بسرعة 1612 MHz، ويأتي بتعزيز في الآداء بنسبة 41%، مع سرعة أعلى في تتبع الأشعة بنسبة 40%، ودعم أفضل لتوفير الطاقة بنسبة 44%.

أيضاً تأتي الرقاقة بوحدة NPU 890 للمعالجة العصبية وتقنية الذكاء الإصطناعي، والتي تدعم خفض إستهلاك الطاقة بنسبة 35%، كما تعزز تحسين وووضوح الصور عند التكبير حتى 100 مرة بتفاصيل واضحة، وتدعم تسجيل فيديو بدقة 4k عند 60 إطار لكل ثانية.

وفي معالجة الصور تضم رقاقة Dimensity 9400 معالج Imagiq 1090 ISP الذي يدعم تسجيل فيديو HDR مع التكبير البصري دون أن يتم تغيير جودة التصوير.

كما تعد الرقاقة أولى المعالجات في السوق بميزة دعم ذاكرة LPDDR5X بسرعة 10.7 جيجابت لكل ثانية، مع زيادة في ذاكرة التخزين المؤقت L2 بنسبة 100% وفي L3 بنسبة 50%.

يذكر أن رقاقة Dimensity 9400 تدعم عدد من الهواتف الذكية المميزة المقرر إطلاقها قريباً للأسواق، ومن بين هذه الإصدارات هاتف Oppo Find X8 الذي ينطلق رسمياً في نوفمبر، وسلسلة vivo X200 التي تنطلق هذا الشهر.

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