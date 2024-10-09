شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. حرفية تُعيد تدوير «دباغة الجلود» و«إعادة تدوير الإطارات» والان نبدء بالتفاصيل

إعادة تدوير

الدمام - شريف احمد - روت الحرفية وجدان الدوسري، عن عملها في عالم الحرف اليدوية، حيث أبدعت في دباغة جلود الأغنام وإعادة تدوير إطارات السيارات، وذلك على مدى 5 أعوام.وأوضحت الدوسري لـ ”اليوم“ خطوات دباغة الجلود، والتي تبدأ بأخذ جلود الأغنام بعد سلخها، ثم معالجتها لتتحول إلى منتجات ذات قيمة.وأشارت الدوسري إلى أن التحدي الأكبر في هذه الحرفة يكمن في حماية الجلود من التلف بسبب الرطوبة وارتفاع درجات الحرارة.وبينت أن مدة صناعة المنتجات من الجلود تختلف حسب كثافة شعر الأغنام، فقد تستغرق عشرة أيام إذا كان الشعر كثيفًا، بينما تقل المدة إلى أربعة أيام في حالة الشعر الخفيف.ولم تكتفِ الدوسري بدباغة الجلود، بل أبدعت أيضًا في إعادة تدوير إطارات السيارات، لتُحيلها إلى قطع فنية ومستلزمات منزلية جميلة، مثل طاولات الضيافة ومقاعد الجلوس، وذلك باستخدام خيوط الخيش.وأوضحت أن إنجاز قطعة واحدة يستغرق ساعتين إذا كان حجم الإطار صغيرًا، وقد يمتد إلى يوم أو يومين في حالة الإطارات الكبيرة.