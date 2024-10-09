السعودية | عبر “أبشر”.. “المرور” تطرح اليوم المزاد الإلكتروني للوحات المميزة

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن عبر “أبشر”.. “المرور” تطرح اليوم المزاد الإلكتروني للوحات المميزة والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض
تبدأ الإدارة العامة للمرور، اليوم الأربعاء، بطرح مزاد اللوحات الإلكتروني للوحات المميزة عبر منصة “أبشر”، التي تمكّن الراغبين في شراء اللوحات المميزة من المشاركة في المزاد إلكترونيًّا.
وبحسب “المرور”، يستمر المزاد حتى غد الخميس 10 أكتوبر، ويمكن المشاركة فيه عبر 4 خطوات تتمثّل في الدخول على منصة “أبشر”، واختيار خدمات من تبويب “خدماتي”، ثم اختيار “المرور”، ثم خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني.
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