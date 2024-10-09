تكنولوجيا: سلسلة Oppo Find X8 تنطلق في 24 من أكتوبر بمعالج Dimensity 9400

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعقد Oppo مؤتمرها القادم في 24 من أكتوبر لكشف النقاب عن سلسلة هواتف Oppo Find X8، ولقد أكد إعلان تشويقي من الشركة على دعم السلسلة القادمة برقاقة Dimensity 9400 الجديدة من Mediatek.

أكدت شركة Oppo في إعلان تشويقي نشر اليوم على خططها لعقد حدث قبل نهاية شهر أكتوبر الجاري لإطلاق سلسلة Find X8 التي شغلت عدد من التسريبات حتى الآن.

وتأتي السلسلة المرتقبة برقاقة Dimensity 9400 التي كُشِف عنها اليوم من Mediatek، وهي رقاقة من الفئة المميزة تتميز بدقة تصنيع 3 نانومتر.

وتتضمن سلسلة Find X8 المرتقبة كلاً من الإصدار الرئيسي، وFind X8 Pro، وFind X8 Pro بميزة الإتصال بالأقمار الإصطناعية، كما تتضمن السلسلة هاتف Find X8 Ultra الذي يأتي برقاقة Snapdragon 8 Elite، إلا أن التوقعات تشير إلى أن إصدار Ultra ينطلق للأسواق في شهر يناير من عام 2025.

من جانب أخر أوضحت التسريبات التي نشرت حتى الآن أن سلسلة Oppo Find X8 تأتي بتصميم دائري في الكاميرة الخلفية، ومن المقرر أن يضم إصدار Pro إعدادات رباعية في الكاميرة الخلفية والتي تتضمن اثنان من كاميرات periscope telephoto.

بينما تقدم Oppo هاتف Find X8 بإعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية، والتي تتضمن كاميرة periscope واحدة، كما تدعم Oppo السلسلة كاملة بزر يحاكي زر التحكم في الكاميرة الذي قدم من ابل مؤخراً في هواتف iPhone 16.

وتدعم Oppo هواتف Find X8 بشاشة OLED بتصميم مميز بإنحناء micro، كما تدعم السلسلة كاملة تقنية الشحن اللاسلكي المغناطيسي بقدرة 50W.

أيضاً تقدم Oppo الهواتف للأسواق بواجهة ColorOS 15، ونظام تشغيل Android 15، ومن المتوقع أن تقدم Oppo سلسلة Find X8 للأسواق العالمية قريباً.

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