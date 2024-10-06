نتنياهو : القضاء على قوة الرضوان التابعة لحزب الله منع مذبحة أكبر من 7 أكتوبر

الشارقة - اميمة ياسر - زعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن قواتهم منعت ما سماها مذبحة أكبر من السابع من أكتوبر، عبر القضاء على قوة الرضوان التابعة لحزب الله.

وأضاف خلال كلمة مسجلة، مساء السبت، أنهم يعملون على القضاء على المنظومة الصاروخية لحزب الله التي استغرق بناءها عدة سنوات.

وأشار إلى أنّ قواتهم يدمرون الأنفاق التي أخفاها حزب الله قرب الحدود مع إسرائيل وفق زعمه، لكنه قال إنهم لم يزيلوا التهديد.

وادعى نتنياهو أنهم غيّروا ميزان الحرب، معتبرًا أن العالم أجمع شاهد ما سماها قوة إسرائيل وجيشها.

وفي وقت سابق من اليوم، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال دانيال هاجاري، إن إسرائيل سترد على الهجوم الصاورخي الإيراني الذي شنته طهران الأسبوع الماضي عندما يحين الوقت المناسب.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، أن الهجوم الإيراني أصاب قاعدتين جويتين لكنه زعم أنهما ما زالتا تعملان بكامل طاقتهما ولم تتضرر أي طائرة.

وتابع: «سنحدد الطريقة والمكان والتوقيت للرد على هذا الهجوم المشين وفقا لتعليمات القيادة السياسية».