نهاية الحلم.."لدغة قاتلة تنهي رحلة حامل لقب الكونفدرالية "

الشارقة - اميمة ياسر - الزمالك يودع الكونفدرالية أمام ستيلينبوش

انتهت رحلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في الكونفدرالية بعدما ودع من دور ربع النهائي أمام ستيلينبوش الجنوب أفريقي بنتيجة 1-0.

وأقيمت مباراة الزمالك ضد ستيلينبوش على ستاد القاهرة الدولي في إياب ربع نهائي بطولة الكونفدرالية لموسم "2024-2025".

تشكيل الزمالك وستيلينبوشدخل الزمالك المباراة بتشكيلة مكونة من: "محمد عواد - أحمد فتوح – حسام عبد المجيد – محمود حمدي "الونش" – عمر جابر - نبيل عماد دونجا – محمد شحاته – عبد الله السعيد - مصطفى شلبي – سيف الدين الجزيري – ناصر ماهر".

وجاء تشكيل ستيلينبوش كالتالي: "ساج ستيفنز - فواز باسادين - ثابو مولواسان - إسماعيل توريه - إنينايا كازي - ثاتو خيبا - ديفين تيتوس - جينينو بالاس - سيهلي ندولي - أندريه دي جونج - أشلي كوبيدو".

بدأت المباراة متوازنة بين الفريقين وسط غياب الخطورة على المرمى.

وفي الدقيقة 10 ظهرت أولى المحاولات بعد تسديدة محمد شحاتة من خارج منطقة الجزاء ولكن كرته وصلت سهلة إلى أحضان حارس ستيلينبوش.

وشهدت الدقيقة 15 عرضية خطيرة من ستيلينبوش ثم رأسية ولكن تصدى لها الحارس محمد عواد بثبات. الزمالك يهدروأهدر الزمالك فرصة هدف في الدقيقة 30 بعدما أرسل فتوح عرضية من الجهة اليسرى داخل منطقة الجزاء وحولها سيف الجزيري برأسية ولكن مرت بجوار القائم الأيسر بقليل إلى خارج الملعب.

ولم تظهر فرص خطيرة أخرى فيما تبقى من الشوط الأول والذي انتهى بدون أهداف بين الزمالك وستيلينبوش.وفي الدقيقة 48 مرر عبد الله السعيد الكرة إلى سيف الدين الجزيري داخل منطقة الجزاء وقابلها بتسديدة قوية ولكن مرت أعلى العارضة.ورد ستيلينبوش بتسديدة من خارج منطقة الجزاء ولكن وصلت كرته سهلة إلى أحضان الحارس محمد عواد في الدقيقة 52.

وشهدت الدقيقة 67 تبديلين لصالح الزمالك بدخول ناصر منسي وبنتايك وخروج سيف الجزيري وناصر ماهر.ستيلينبوش يباغت الزمالك بهدف في الدقيقة 79واستمر التعادل السلبي مسيطر حتى جاءت الدقيقة 79 والتي شهدت هدفا قاتلا لستيلينبوش.وجاء الهدف بعد عرضية أرضية من الجهة اليمنى داخل منطقة الجزاء قابلها سيهلي ندولي بتسديدة صاروخية داخل الشباك معلنا عن الهدف الأول لستيلينبوش.

وانتهت آمال الزمالك في البطولة بعدما حسم ستيلينبوش اللقاء بنتيجة 1-0.الزمالك يودع الكونفدراليةبهذه النتيجة (1-0) يودع الزمالك - حامل اللقب في النسخة الماضية - منافسات الكونفدرالية من دور ربع النهائي أمام ستيلينبوش.ويتأهل ستيلينبوش إلى نصف النهائي لمواجهة سيمبا التنزاني.