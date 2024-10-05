شكرا لقرائتكم خبر عن الفيضانات تضرب البوسنة والهرسك.. وفقدان عدد من الأشخاص والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يواصل عمال الإغاثة البحث عن قتلى وجرحى محتملين جراء الفيضانات في البوسنة والهرسك على مدار اليومين الماضيين.

وكانت قرية يابلانيتسا الجبلية /حوالي 30 كيلومترا شمال مدينة موستار/ هي الأكثر تضررا.

وتسببت الأمطار الغزيرة في طمر أحجار كثيرة لمنازل، ويعتقد أن الأحجار جاءت من منجم يقع أعلى القرية. فيضانات البوسنة والهرسك وخفضت السلطات حصيلة القتلى الإجمالية من 18 إلى 16، وقال نرمين نيكشيتش رئيس وزراء اتحاد البوسنة والهرسك، عبر قناة (بي إتش آر تي) التلفزيونية إنه جرى تسجيل بعض الحالات مرتين عن طريق الخطأ.

وذكر نيكشيتش أن 12 شخصا لقوا حتفهم في يابلانيتسا وحدها بسبب الفيضانات وانهيار طيني وسقوط أحجار.

وأضاف أن أربعة أشخاص آخرين لقوا حتفهم في مناطق غمرتها الفيضانات في محيط القرية، وتجري الشرطة تحقيقا الآن في مدى إسهام حالة المنجم في حجم الكارثة في يابلانيتسا.