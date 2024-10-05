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الجيش الصومالي يقضي على 24 إرهابيًا جنوب البلاد

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واس- مقديشو 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - تمكنت وحدات من الجيش الصومالي من القضاء على 24 عنصرًا إرهابيًا خلال عملية ‏عسكرية بمحافظة شبيلى السفلى، جنوب البلاد.‏
وأكد قائد العملية العسكرية أحمد عبدي وفق وكالة الأنباء الصومالية اليوم، أنه تم القضاء ‏على الإرهابيين في مناطق كلغ، لباحلي، وبولو التابعة لشبيلى السفلى، وذلك بالتعاون مع المقاومة ‏الشعبية.

مكافحة الإرهاب في الصومال

وتم خلال العملية المخططة الاستيلاء على المعدات العسكرية التي كانت بحوزة الإرهابيين، إضافة إلى تدمير أوكارهم. ‏
يذكر أن قوات الأمن الصومالية نجحت في غضون الأشهر الماضية في استعادة عدة ‏مناطق بوسط وجنوبي البلاد من سيطرة عناصر حركة ''الشباب'' الإرهابية. ‏ ‏
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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