شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الصومالي يقضي على 24 إرهابيًا جنوب البلاد والان نبدء بالتفاصيل

مكافحة الإرهاب في الصومال

الدمام - شريف احمد - تمكنت وحدات من الجيش الصومالي من القضاء على 24 عنصرًا إرهابيًا خلال عملية ‏عسكرية بمحافظة شبيلى السفلى، جنوب البلاد.‏وأكد قائد العملية العسكرية أحمد عبدي وفق وكالة الأنباء الصومالية اليوم، أنه تم القضاء ‏على الإرهابيين في مناطق كلغ، لباحلي، وبولو التابعة لشبيلى السفلى، وذلك بالتعاون مع المقاومة ‏الشعبية.وتم خلال العملية المخططة الاستيلاء على المعدات العسكرية التي كانت بحوزة الإرهابيين، إضافة إلى تدمير أوكارهم. ‏يذكر أن قوات الأمن الصومالية نجحت في غضون الأشهر الماضية في استعادة عدة ‏مناطق بوسط وجنوبي البلاد من سيطرة عناصر حركة ''الشباب'' الإرهابية. ‏ ‏