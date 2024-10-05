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شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الصومالي يقضي على 24 إرهابيًا جنوب البلاد والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تمكنت وحدات من الجيش الصومالي من القضاء على 24 عنصرًا إرهابيًا خلال عملية عسكرية بمحافظة شبيلى السفلى، جنوب البلاد.
وأكد قائد العملية العسكرية أحمد عبدي وفق وكالة الأنباء الصومالية اليوم، أنه تم القضاء على الإرهابيين في مناطق كلغ، لباحلي، وبولو التابعة لشبيلى السفلى، وذلك بالتعاون مع المقاومة الشعبية.
يذكر أن قوات الأمن الصومالية نجحت في غضون الأشهر الماضية في استعادة عدة مناطق بوسط وجنوبي البلاد من سيطرة عناصر حركة ''الشباب'' الإرهابية.
وأكد قائد العملية العسكرية أحمد عبدي وفق وكالة الأنباء الصومالية اليوم، أنه تم القضاء على الإرهابيين في مناطق كلغ، لباحلي، وبولو التابعة لشبيلى السفلى، وذلك بالتعاون مع المقاومة الشعبية.
مكافحة الإرهاب في الصومالوتم خلال العملية المخططة الاستيلاء على المعدات العسكرية التي كانت بحوزة الإرهابيين، إضافة إلى تدمير أوكارهم.
يذكر أن قوات الأمن الصومالية نجحت في غضون الأشهر الماضية في استعادة عدة مناطق بوسط وجنوبي البلاد من سيطرة عناصر حركة ''الشباب'' الإرهابية.