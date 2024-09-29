شكرا لقرائتكم خبر عن طائرة مسيرة روسية تقتل قاضيًا بالمحكمة العليا في أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لقي قاض بالمحكمة العليا الأوكرانية حتفه في هجوم بطائرة مسيرة روسية.

وقال أوليه سينيهوبوف الحاكم العسكري لخاركيف اليوم السبت إن ليونيد لوبويكو 61/ عاما/ لقي حتفه عندما ضربت طائرة مسيرة سيارته الخاصة في إحدى ضواحي مدينة خاركيف شرقي أوكرانيا. المحكمة العليا وأشار سينيهوبوف إلى مقتل لوبويكو على الفور، وأن ثلاث نساء كن في السيارة أصبن بجروح خطيرة وكان لوبويكو في المنطقة لتوزيع مساعدات إنسانية.

وأكدت المحكمة العليا وفاة القاضي العضو بها عبر موقع فيسبوك وأعربت عن تعازيها لأسرته.