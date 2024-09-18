شكرا لقرائتكم خبر عن أوكرانيا تعلن استهداف مستودع كبير للصواريخ في عمق روسيا والان نبدء بالتفاصيل

هجوم بالمسيرات

الدمام - شريف احمد - أعلنت أوكرانيا أنها دمرت مخزونا كبيرا من الأسلحة في روسيا، خلال الليل، في هجوم استخدمت فيه مسيرات بعيدة المدى.ويأتي ذلك في الوقت الذي تنتظر فيه كييف الحصول على تصريح من أمريكا لاستخدام صواريخ غربية الصنع لشن مثل هذه العمليات.ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مسؤولين عسكريين أوكرانيين، مطلعين على التطورات، قولهم إن نحو 100 طائرة مسيرة محملة بالمتفجرات دمرت مخبأ كبيرًا لصواريخ إسكندر وتوشكا - يو بالإضافة إلى قنابل انزلاقية في بلدة توروبتس، التي تقع في منطقة تفير غربي روسيا.وتقع المنشأة على بعد حوالي 500 كيلومتر (310 ميل) من الحدود الشمالية لأوكرانيا.وسجل نظام مراقبة "إف أي إر إم إس"، التابع لوكالة ناسا، والذي يتتبع الحرائق في أنحاء العالم باستخدام بيانات الأقمار الصناعية، مقاييس حرارية مرتفعة على أطراف بلدة توروبتس أثناء الليل.وتتطابق المنطقة مع مجمع محاط بسور خارجي يحتوي على حظائر متعددة، كما ظهر في صور الأقمار الصناعية.