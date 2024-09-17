شكرا لقرائتكم خبر عن لأسباب غير معروفة.. نشوب سلسلة من حرائق الغابات في البرتغال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - توفي رجل إطفاء إثر إصابته بنوبة قلبية وأصيب أربعة آخرون جراء حرائق الغابات التي نشبت في مناطق عديدة في البرتغال.

وذكرت السلطات البرتغالية أنه جرى نشر أكثر من 1600 اطفائي، في الوقت الذي تشهد فيه منطقة أفيرو الساحلية بشمال البلاد أسوأ الأوضاع حيث تشتعل ثلاثة حرائق كبيرة وعدد من الحرائق الصغيرة في المنطقة.

وقال أنطونيو لوريرو عمدة بلدة البيرجاريا فيلها التي تبعد ستين كيلومترا عن مدينة بورتو ويقطنها نحو 25 الف نسمة، إن النيران أتت على منزلين على الأقل في المدينة، وبدأت عمليات الإخلاء. مكافحة الحرائق وارتفعت أعمدة الدخان في سماء العاصمة الإقليمية أفيرو وبلدات أخرى في المنطقة، وأشارت السلطات إلى أن جميع الحرائق في أفيرو اندلعت مساء أمس الأحد، ومازالت أسبابها غير معروفة.

وذكرت هيئة الحماية المدنية في البرتغال أنه جرى ارسال نحو 800 اطفائي لمكافحة الحرائق الثلاثة الأكبر في أفيرو والبيرجاريا فيلها وأولفييرا دي أزميس وسيفير دو فوجا، بدعم من 250 عربة وتسع طائرات إطفاء.

وجرى إغلاق عدد من الطرق السريعة والرئيسية، وأضافت الهيئة أن تم طلب المساندة من دول أخرى في إطار آلية الحماية المدنية للاتحاد الأوروبي.