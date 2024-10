شكرا لقرائتكم خبر عن "التحقيقات الاتحادي" يحقق في حادث ترامب على أنه "محاولة اغتيال" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي (إف بي آي) أنه يجري التحقيق في إطلاق نار بالقرب من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يوم الأحد، على أنه "فيما يبدو محاولة اغتيال".وقال فريق حملة ترامب إن مرشح الحزب الجمهوري للرئاسة كان بأمان، بعد إطلاق الرصاص في محيط وجوده بفلوريدا.وأكد متحدث باسم الخدمة السرية الأمريكية أيضًا أن ترامب كان بأمان بعد أطلاق الرصاص في ملعب جولف ترامب. للمزيد | This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)وكانت الشرطة المحلية احتجزت مشتبهًا فيه، بعد أن عثرت على بندقية هجومية من طراز إيه كيه - 47 مزودة بمنظار تلسكوبي وكاميرا في الشجيرات بمكان الحادث، وفقًا لما ذكره مأمور مقاطعة بالم بيتش ريك برادشو في مؤتمر صحفي.ويأتي هذا الحادث بعد أن تعرض ترامب لإطلاق نار في محاولة اغتيال خلال تجمع انتخابي في يوليو الماضي.