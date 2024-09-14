شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس جنوب أفريقيا يفقد الوعي أثناء إلقاء كلمة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - نقل نائب رئيس جنوب أفريقيا بول ماشاتيل إلى المستشفى بعد فقدانه الوعى أثناء إلقاء كلمة، حسبما أفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون الجنوب أفريقية.
وفقد ماشاتيل، 62 عاما، الوعى أثناء إلقاء كلمة في إحدى الفعاليات بمدينة تزانين، حوالي 300 كيلومتر شمال شرق العاصمة بريتوريا اليوم السبت، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت عن هيئة الإذاعة. للتفاصيل..This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
وفقد ماشاتيل، 62 عاما، الوعى أثناء إلقاء كلمة في إحدى الفعاليات بمدينة تزانين، حوالي 300 كيلومتر شمال شرق العاصمة بريتوريا اليوم السبت، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت عن هيئة الإذاعة. للتفاصيل..This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
نددت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي في جنوب إفريقيا، بما وصفته بـ"ازدواجية الخطاب والمعايير"، التي تنتهجها بعض وفود الدول المشاركة في أثناء تدخلاتها بشأن الحرب على كل من #أوكرانيا و #فلسطين.#اليوم— صحيفة اليوم (@alyaum) February 26, 2024
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