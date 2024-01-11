انخفاض أسعار اللحوم والجبن الرومي وزيادة الجبن الأبيض بالأسواق اليوم (موقع رسمي)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

انخفضت أسعار زيت عباد الشمس، واللحوم، والجبن الرومي في الأسواق خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بمستوياتها أمس، بينما ارتفعت أسعار الجبن الأبيض، وزيت الذرة كريستال، وفقا لبيانات ينشرها مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

وفي المقابل ارتفعت أسعار المكرونة، والعدس، والدواجن، واللبن السائب، والمسلى الصناعي في الأسواق خلال تعاملات اليوم.

ويرصد الخليج 365 متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 32.37 جنيه، بتراجع 4 قروش.

كيلو الفول المعبأ: 43.77 جنيه، بتراجع 62 قرشا.

كيلو الدقيق المعبأ: 23.43 جنيه، بارتفاع 43 قرشا.

لتر زيت عباد الشمس: 68.29 جنيه، بانخفاض 3.22 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 37.75 جنيه، بتراجع 74 قرشا.

كيلو المكرونة المعبأة: 24.48 جنيه، بتراجع 3 قروش.

كيلو العدس المعبأ: 54.26 جنيه، بزيادة 58 قرشا.

لتر زيت الذرة كريستال: 85.62 جنيه، بزيادة 1.72 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.29 جنيه، بتراجع 9 قروش.

كيلو اللحوم الطازجة: 317.68 جنيه، بتراجع 4.76 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 90.6 جنيه، بزيادة 72 قرشا.

كيلو الأرز السائب: 29.35 جنيه، بتراجع 9 قروش.

كيلو الفول السائب: 40.26 جنيه، بتراجع 2.5 جنيه.

كيلو الجبن الأبيض: 130.89 جنيه، بزيادة 4.9 جنيه

كيلو الجبن الرومي: 240.56 جنيه، بانخفاض 1.75 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 25.29 جنيه، بزيادة 32 قرشا.

كيلو المسلى الصناعي: 69.33 جنيه، بزيادة 2.18 جنيه.