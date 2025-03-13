شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: برج الأسد.. حظك اليوم الخميس 13 مارس: احترم مواعيدك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ برج الأسد بين 23 يوليو و22 أغسطس، هذا البرج النارى الذى يعشق الدفء والأمان، مولوده صاحب شخصية جاذبية، إنسان يتقن فن قيادة الفريق، يعرف جيدًا متى يتحدث من أين يبدأ وأين يقف عن الحديث، إنسان كريم يساعد دون مقابل.

برج الأسد فى حظك اليوم 13 مارس

مولود برج الأسد، إنسان شجاع لديه عزة نفس عالية، يحب العائلة والتجمعات وحضور الحفلات والرحلات ويعشق متع الحياة، يهتم بعائلته ويعرف كيفية إسعادها.

مشاهير برج الأسد

ومن مشاهير برج الأسد هدى سلطان، ويقدم ”الخليج 365” توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الأسد على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.

برج الأسد حظك اليوم على الصعيد المهنى

وضعك المهنى أفضل بكثير الآن، لكن ما سيجعل هذه الأمور تسوء هو عدم احترامك لمواعيدك واستهتارك أيضًا، لابد من الالتزام بمواعيد العمل واحترام رؤسائك.

برج الأسد حظك اليوم على الصعيد العاطفى

وضعك العاطفى الآن يتحسن شيئًا فشيئًا كثير من المشاكل مع شريك حياتك ستنتهى الفترة القادمة، لذا لابد أن تحافظ على هدوء العلاقة بينكم، حاول أن لا تجعل أحدًا يتدخل بينك وبين شريكك.

برج الأسد حظك اليوم على الصعيد الصحى

تناولك للوجبات السريعة سيجعل صحتك تتدهور كما سيجعل الدهون تتراكم فى جسدك، حاول أن تأخذ معك بعض الأطعمة الصحية فى حقيبتك لتتناولها فى عملك بدلا من الوجبات السريعة، السير نصف ساعة صباحًا سيجعل صحتك تتحسن كثيرًا.

برج الأسد وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

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