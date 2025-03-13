شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: برج الثور.. حظك اليوم الخميس 13 مارس: ابتعد عن التدخين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مولود برج الثور يتميز بالقوة والثقة فى النفس بسيط فى التعامل مع الآخرين، يعطى ولكن بحدود ولا يترك الأمور للمصادفة، يدرس كل المواقف ويحللها بشكل دقيق، يعمل بإخلاص ولا يعطى فرصة لغيره أن يتخذ مواقف ضده، صبور صلب يتحدث بالمنطق والعقل.

برج الثور فى حظك اليوم 13 مارس

صفات مواليد الثور من أصعب صفاته العند، أما الغيرة على الحبيب فليس لها حدود لكنه يستخدم فيها العقل، محب حالم حساس يحب الإخلاص ويكره الخيانة والكذب.

مشاهير برج الثور

ومن مشاهير برج الثور عادل إمام، وفى إطار هذا السياق يقدم ”الخليج 365” توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الثور على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد المهنى

تتمكن اليوم من تنظيم الأمور التى تخص مجال العمل أفضل من المرات السابقة، فهذا يعد مكسبًا لك ويمنحك التقدم على المنافسين.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد العاطفى

تشعر بالرومانسية الشديدة من جانب الشريك وهذا الأمر يعجبك جدًا، ولكن الحذر مطلوب حتى تتضح النوايا بشكل كامل.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد الصحى

حاول أن تبتعد عن التدخين لأنه قد يسبب لك مرضًا، ومارس الرياضة وتناول الماء كثيرًا والالتزام بنظام غذائى متوازن.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الثور الفترة المقبلة

تشعر فى صباح اليوم بحالة من انشراح الصدر تنتج عن رضاك عن نفسك، وعما قدمته خلال الفترة الأخيرة، وابتعد عن التعامل مع الزملاء بأسلوب المصلحة فوق كل شىء حتى لا تتوتر الأجواء بينكم.