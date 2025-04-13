محمد بن راشد يحضر أفراح بن غدير وملهوف والمقعودي

ابوظبي - سيف اليزيد - حضر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، يرافقه سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، حفل الاستقبال الذي أقامه محمد راشد بن غدير وسعيد حمد ملهوف وغدير سعيد بن غدير، اليوم، في قاعة الرمال بدبي، بمناسبة زفاف أنجالهم راشد محمد راشد بن غدير إلى كريمة سالم راشد بن غدير، ومحمد سعيد حمد ملهوف إلى كريمة سالم راشد بن غدير، وسالم غدير سعيد بن غدير إلى كريمة راشد سيف المقعودي.

وهنأ سموهم العرسان وذويهم، متمنين لهم حياة مكللة بالاستقرار والتوفيق والسعادة.