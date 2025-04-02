الامارات | وحدة في دورة «الإنزال بالحبال لوحدات الكلاب البوليسية K9»14

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد مدير الإدارة العامة للنقل والإنقاذ بالوكالة في شرطة دبي، اللواء راشد خليفة الفلاسي، ختام دورة «الإنزال بالحبال لوحدات الكلاب البوليسية K9»، وذلك بحضور نائب مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ لشؤون أمن الهيئات، العميد عبيد بن يعروف الكتبي، ونائب مدير الإدارة العامة للنقل والإنقاذ بالوكالة، العميد نبيل عبدالله رضا، ومدير إدارة الشؤون الإدارية في الإدارة العامة للتدريب، العميد حسن ناصر الرزوقي، ومدير إدارة البحث والإنقاذ، العقيد خالد إبراهيم الحمادي، ومدير إدارة التفتيش الأمني K9، المقدم صلاح خليفة المزروعي، وعدد من الضباط والأفراد والمشاركين في الدورة.

وأكّد اللواء راشد الفلاسي أن هذه الدورة التخصصية تأتي في إطار سعي شرطة دبي المستمر إلى رفع جاهزية وكفاءة فرقها الأمنية ووحداتها الخاصة، لضمان استدامة تطوير المنظومة، ودعم وتعزيز مهارات الفرق التخصصية، وتطوير قدراتهم في عمليات الإنزال بالحبال من المرتفعات والمناطق الجبلية، وذلك لرفع مستوى الكفاءة والاستجابة لحالات الطوارئ وبلاغات الإنقاذ.

بدوره، أكّد مدير إدارة البحث والإنقاذ، العقيد خالد الحمادي، أن هذه الدورة تأتي ضمن خطط تدريبية شاملة تهدف إلى رفع جاهزية فرق البحث والإنقاذ بالتعاون مع وحدات الكلاب البوليسية المتخصصة. وأضاف: «شرطة دبي دائماً في تطور مستمر لتقديم أفضل الخدمات في مجال الأمن والسلامة، والدورة التي تم تنظيمها تهدف إلى تعزيز قدرة الوحدات في مواجهة الحوادث والبلاغات التي تتطلب إنزالاً من المرتفعات أو من المناطق الجبلية الصعبة، ورفع كفاءة وحدات الكلاب البوليسية التي يتم تدريبها في هذه الدورة، وتمكينها لتكون قادرة على تنفيذ مهام الإنقاذ بشكل احترافي، بما يضمن سرعة الاستجابة وفاعلية الأداء في أكثر الظروف تحدياً».

وقال مدير إدارة التفتيش الأمني K9، المقدم صلاح المزروعي: «إن وحدات الكلاب البوليسية تؤدي دوراً مهماً في عمليات الإنقاذ، بما فيها البلاغات الخاصة بالمناطق الوعرة والجبلية، حيث يتم تدريبها على الاستجابة السريعة والتفاعل مع الأفراد في المواقف الطارئة، لاسيما في عمليات الإنزال والإنقاذ من ارتفاعات كبيرة، ويعكس هذا النوع من التدريب التزامنا بتوفير أعلى مستويات الأمان والحماية لجميع أفراد المجتمع».

وأكّد المقدم المزروعي، أن وحدات الكلاب البوليسية لا غنى عنها في تنفيذ المهام الأمنية المعقدة وبلاغات الإنقاذ، سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي، خصوصاً في أوقات الأزمات والكوارث، لافتاً إلى أن وحدات K9 في شرطة دبي، سبق لها المشاركة ضمن وفود رسمية للدولة، لتنفيذ مهام إنقاذ وإغاثة في أزمات وكوارث على المستويين الإقليمي والدولي.

وأضاف: «إننا في شرطة دبي حريصون على تعزيز كفاءة واستعداد وحدات الكلاب البوليسية في مجال الأمن والسلامة».

وأشار إلى أن 14 وحدة التحقت بالدورة، والتي انقسمت إلى مجموعتين، الأولى ثماني وحدات، وكان من بينها إلى جانب المدربين الرجال، مدربات من العنصر النسائي، وطبيبة بيطرية، في حين تضمنت المجموعة الثانية ست وحدات، واستمرت الدورة لشهرين، اشتملت على محاكاة لعمليات الإنقاذ من المرتفعات، بحيث يتم إنزال الكلاب البوليسية مع فرق الإنقاذ عبر الحبال، وهو ما يتطلب تنسيقاً دقيقاً بين الكلاب والمدربين في كل مرحلة من مراحل العملية، وأكد أن الكلاب البوليسية التي يتم تدريبها في هذه الدورة يتم اختيارها بعناية وفقاً لميزاتها الفسيولوجية والقدرة على التحمل، كما يتم تدريب الكلاب على كيفية التعامل مع مختلف الظروف الطبيعية، مثل الرياح القوية أو الهبوط في التضاريس الوعرة، وهذا التدريب يعزز من قدرتها على أداء المهام بشكل مثالي خلال عمليات الإنقاذ الحقيقية.

وفي الختام، سلّم اللواء راشد الفلاسي، شهادات التخريج للملتحقين بالدورة، وحثهم على استثمار كل ما تعلموه بحرفية ومهنية في مهام الإنقاذ.

اللواء راشد الفلاسي:

. الدورة التخصصية تأتي في إطار سعي شرطة دبي المستمر إلى رفع جاهزية وكفاءة فرقها الأمنية ووحداتها الخاصة.