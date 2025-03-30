الامارات | أحمد بن محمد: كل عام والإمارات قيادةً وشعباً والمقيمين على أرضها بخير

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بارك سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، اليوم، للإمارات، قيادةً وشعباً والمقيمين على أرضها، وللأمة العربية والإسلامية حلول عيد الفطر السعيد.

وقال سموه في حسابه الرسمي على منصة "إكس": "كل عام والإمارات، قيادةً وشعباً والمقيمين على أرضها بخير ونبارك لأمتنا العربية والإسلامية حلول عيد الفطر السعيد ... نسأل الله أن يكون عيداً مليئاً بالرحمات والبركات، وأن يتقبل منّا ومنكم صالح الأعمال.

عيدكم مبارك، وعساكم من عوّاده".