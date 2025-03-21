الامارات | أبناء المرحوم حمد الخييلي يتبرعون بـ 9.5 ملايين درهم للهيئات الخيرية في الدولة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تبرع أبناء المرحوم حمد بن سهيل الخييلي بـ 9.5 ملايين درهم، لدعم الهيئات الإنسانية والخيرية في الدولة، وذلك خلال احتفالية مركز سهيل بن عويضة الخييلي الإسلامي الثقافي، بمناسبة يوم زايد للعمل الإنساني في مقر المركز بمنطقة زاخر في مدينة العين بالتعاون مع مركز هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في العين وعدد من المؤسسات الإنسانية والخيرية.

حضر الاحتفالية خليفة حمد سهيل الخييلي، ومدير مركز هيئة الهلال الأحمر في مدينة العين الدكتورأحمد عبيد الظاهري، والأمين العام لمركز سهيل بن عويضة الخييلي الإسلامي الثقافي جابر حمد سهيل الخييلي، وعدد من مسؤولي الجهات الإنسانية والخيرية.

وتوزعت التبرعات كالتالي: ثلاثة ملايين درهم لمصلحة الهلال الأحمر الإماراتي، وثلاثة ملايين درهم لصندوق الزكاة، ومليون درهم لهيئة المساهمات المجتمعية «معاً»، ومليون ونصف المليون درهم لصندوق الفرج، ومليون درهم لصندوق زكاة آل بوالخيل، في حين تضمن الحفل تكريم 50 يتيماً من براعم الهلال الأحمر الإماراتي في العين.