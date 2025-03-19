الامارات | ارتفاع درجات الحرارة غداً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقّع المركز الوطني للأرصاد ارتفاع درجات الحرارة، غداً، فيما يستمر الجو رطباً صباحاً على بعض المناطق الشمالية، وصحواً إلى غائم جزئياً، خلال الأيام المقبلة حتى بعد غد.

والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وسرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س، فيما يكون البحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.