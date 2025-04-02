وسائل إعلام تابعة لأنصار الله: ارتفاع عدد القتلى في العدوان الأميركي على مؤسسة المياه بمديرية المنصورية إلى 4

افادت وسائل إعلام تابعة لأنصار الله٬ عن "ارتفاع عدد القتلى في العدوان الأميركي على مؤسسة المياه بمديرية المنصورية إلى 4". وأتى هذا بعيد إعلان وسائل إعلام تابعة للحوثيين أنّ "غارات أميركية استهدفت ليل الثلاثاء مواقع عدة، خصوصا بنى تحتية للمياه في محافظة الحديدة. كما استهدفت ثلاث غارات، محافظة حجة (شمال غرب)، وثلاث غارات أخرى معقل الحوثيين في محافظة صعدة بشمال البلاد.

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