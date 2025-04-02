الاقتصاد

سعر الدولار اليوم الاربعاء 2-4-2025 ثالث أيام العيد بالتعاملات الصباحية

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سعر الدولار اليوم الاربعاء 2-4-2025 ثالث أيام العيد بالتعاملات الصباحية

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القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء أمين

الأربعاء، 02 أبريل 2025 02:00 ص

ننشر سعر الدولار أمام الجنيه المصري فى البنوك العاملة في السوق المصري ، فى ثالث ايام العيد اليوم الاربعاء 2-4-2025 .

ويحرص الخليج 365 على نشر سعر الدولار  فى البنوك المصرية  على مدار اليوم أمام الجنيه المصري لتزويد قرائه بأهم تطورات سعر  صرف الدولار، وسجل سعر الدولار فى البنك المركزي 50.48 جنيه للشراء ،و 50.61 جنيه للبيع ،وسجل سعر الدولار  بالبنك الأهلى المصرى 50.50 جنيه للشراء و 50.60 جنيه للبيع.

ويقدم موقع الخليج 365 خدمة متابعة لأحدث أسعار الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى فى البنوك العاملة بالسوق المصري.

وسجل سعر الدولار بالبنوك المصرية:

سعر  الدولار البنك الأهلى المصرى

50.50 جنيه للشراء.
50.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر
50.50 جنيه للشراء.
50.60 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
50.50 جنيه للشراء
50.60 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى  cib
50.50 جنيه للشراء.
50.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة
50.49 جنيه للشراء
50.59 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف ابو ظبى الاسلامى

50.56 جنيه للشراء

50.66 جنيه للبيع

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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