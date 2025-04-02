الامارات | «الصال» و«الكنعد» الأكثر طلباً في رمضان بالفجيرة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكّد رئيس جمعية صيادي الفجيرة، محمود حسن آل علي، أن الأسواق المحلية في الفجيرة شهدت خلال شهر رمضان المبارك زيادة في الطلب على أنواع معينة من الأسماك، أبرزها الأسماك الملساء التي لا تحتوي على قشور، مثل الصال، والسكل، والكنعد، وحمامة العيش، إذ يفضلها المستهلكون لتحضير أطباق شعبية، مثل المكبوس، والثريد، والمشوي، خصوصاً في وجبات السحور، نظراً إلى كونها غنية ومتماسكة القوام.

وقال محمود حسن آل علي، إن تزامن شهر رمضان مع موسم الصيد أسهم في تعزيز وفرة الأسماك في الأسواق المحلية بالإمارة، حيث نشطت رحلات الصيد بعد اعتدال الطقس واستقراره، ما أدى إلى تلبية الطلب المتزايد خلال الشهر الكريم.

وأشار آل علي إلى أن الصيادين حرصوا على تنظيم أوقات رحلاتهم، بما يتناسب مع شهر رمضان وأوقات الصيام، حيث فضلوا الخروج إلى البحر بعد صلاة العصر وحتى قبيل المغرب، وهذا التنظيم ساعدهم في تجنب مشقة العمل في البحر طوال اليوم، وأتاح لهم العودة في الوقت المناسب قبل الإفطار.

وأضاف أن عدد الطلعات في شهر رمضان قد يكون أقل نسبياً مقارنة بالفترات الأخرى، لكن وفرة الأسماك عوضت ذلك، حيث سعى الصيادون إلى استغلال الفترات المناسبة للصيد، ما عزز من عرض الأسماك في السوق المحلية.

وذكر أن شهر رمضان لم يؤثر في عمليات الصيد بشكل كبير، حيث تزامن مع فترة تكاثر الأسماك، وهي فترة تتميّز بنشاط بعض الأنواع البحرية، مثل الصال، والكوفر، والشعري، والأسماك القاعية، التي تصبح أكثر حركة وأسهل في الصيد، وهذا التزامن أسهم في استقرار الأسواق، حيث تم توفير كميات كبيرة من الأسماك التي تلبي الطلب المرتفع على المنتجات البحرية، ما أسهم في ضمان استمرارية العرض وجودته خلال الشهر الفضيل.

وأفاد آل علي بأنه تم التأكيد على الصيادين باتباع معايير الأمن والسلامة خلال رحلات الصيد، خصوصاً في شهر رمضان، حيث يتعرضون لتحديات إضافية بسبب الصيام، لافتاً إلى أن تنظيم أوقات العمل يُعدّ أمراً أساسياً للصيادين، إذ تم توجيه الإرشادات لهم بتجنب قضاء يوم كامل في البحر، والتركيز على فترات الصيد القصيرة التي تبدأ بعد صلاة العصر وتنتهي قبل المغرب، الأمر الذي يضمن سلامتهم أثناء رحلاتهم.

وقال، إن صيادي الفجيرة واصلوا تزويد الأسواق المحلية بالأسماك المطلوبة خلال شهر رمضان، رغم تأثير العوامل الطبيعية، مثل التغيّرات الجوية التي قد تؤثر في مواعيد الرحلات، وأكد أن الصيادين عملوا بجد لتلبية احتياجات المستهلكين، مشيراً إلى أن توفير الأسماك الطازجة يتطلب الاهتمام بمعايير السلامة، والالتزام بالأوقات المحددة للصيد، ما أسهم في استقرار السوق، وضمان توافر الأسماك بكميات كافية طوال الشهر الكريم.