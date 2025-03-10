الامارات | «الإمارات للفلك»: غداً يتساوى الليل بالنهار في الدولة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يتساوى، غداً، الليل بالنهار في الدولة (الفترة من شروق الشمس إلى غروبها)، وستكون فترة النهار من الشروق إلى الغروب مدتها 12 ساعة تماماً، ومثلها مدة الليل من الغروب إلى الشروق، ثم يبدأ النهار بالزيادة على حساب الليل، ويكون تساوي الليل بالنهار إحدى علامات حلول فصل الربيع في مارس، والخريف في سبتمبر.

وقال رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، إبراهيم الجروان، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات (وام) إن الأرض ستشهد خلال شهر رمضان الحالي، في ليلة 14 مارس الجاري، ظاهرة الخسوف الكلي للقمر، ما بين 05:09 و08:48 بالتوقيت العالمي، مع اكتمال القمر منتصف رمضان، وسيكون مرئياً في جميع أنحاء الأميركتين، ولن يشاهد في الإمارات أو الجزيرة العربية، وبعد أسبوعين فقط من ظاهرة خسوف القمر الكلي، ستشهد الأرض ظاهرة كسوف الشمس الجزئي في 29 مارس الجاري، مع ولادة الهلال الجديد لشهر شوال الذي سيولد يوم السبت 29 مارس 2025، الساعة 14:58 بعد الظهر بتوقيت الإمارات، وسيكون هذا الحدث مرئياً من شمال شرق أميركا الشمالية، وأجزاء من أوروبا والقطب الشمالي، ولن يشاهد في الإمارات أو الجزيرة العربية.