الامارات | "المكناس" تقنية مبتكرة لسحب الجلطات من شرايين القلب تنقذ حياه شاب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نجح فريق طبي بدبي في إنقاذ حياة مريض شاب تعرض لسكتة قلبية مفاجئة، باستخدام تقنية مبتكرة لسحب الجلطات المستعصية في الشريان التاجي القلبي.

وقال استشاري القلب والقسطرة بدبي الطبيب الإماراتي عبدالله عبدالرحمن الهاجري، الذي قاد الفريق الطبي: بعد إدخال المريض إلى مستشفى خاص في دبي وتشخيص حالته، اتضح أنه يعاني من عدة جلطات قلبية، وانسداد حاد في الشريان التاجي الأمامي، ما تطلب إجراء قسطرة قلبية إسعافية في زمن قياسي.

وأضاف الهاجري: "تبين لنا أن استخدام الطرق التقليدية لإزالة الجلطات، لن يساعد في فتح الشريان، ما دفع الفريق الطبي إلى اللجوء إلى تقنية "المكناس الشرياني الكهربائي"، وهي تقنية حديثة وفعالة تستخدم في شفط الجلطات القلبية المستعصية وعلاج حالات الانسداد الحاد في الشريان التاجي، وبفضل هذه التقنية، تم إنقاذ حياة المريض من موت محقق.

وأشار الهاجري الى استقرار حالة المريض، وتحسنها بشكل كامل، لافتا إلى أنه خرج من المستشفى ومارس حياته بصورة طبيعية.

وأكد الهاجري أن هذه التقنية المتقدمة تمثل ثورة في علاج الجلطات القلبية الحادة، خاصة في الحالات الحرجة التي لا تستجيب للعلاجات التقليدية.

وأشار الهاجري إلى أن أمراض القلب تُعد من أكثر الأمراض انتشارا وأحد الأسباب الرئيسة للوفيات المبكرة، ما يؤكد أهمية التشخيص المبكر والتدخل السريع باستخدام أحدث التقنيات الطبية.

وقال: يعد هذا الإنجاز إضافة نوعية للقطاع الطبي في الدولة، ويعكس التقدم الكبير في تبني الابتكارات الطبية الحديثة لتعزيز جودة الرعاية الصحية وإنقاذ حياة المرضى.

ودعا الدكتور عبدالله الهاجري الشباب للحرص على ممارسة الرياضة واتباع نمط حياة صحي للوقاية من مخاطر الاصابة بأمراض القلب الحرجة، التي تهدد الحياة.