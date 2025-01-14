إطلاق "محمد بن زايد سات" القمر الاصطناعي الأكثر تطوراً في المنطقة الليلة

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء، اليوم، عن تحديد الموعد الرسمي لإطلاق "محمد بن زايد سات"، القمر الاصطناعي الأكثر تطورًا في المنطقة، وذلك الليلة في تمام الساعة 10:49 مساءً بتوقيت الإمارات، ضمن نافذة زمنية تبلغ مدتها 27 دقيقة، من قاعدة فاندنبرغ الجوية بولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأميركية، على متن صاروخ "فالكون 9" التابع لشركة "سبيس إكس".

يُذكر أن توقيت الإطلاق قد يخضع للتغيير بناءً على الظروف الجوية والتشغيلية، كما تم تحديد موعد احتياطي للإطلاق يوم الأربعاء الموافق 15 يناير في نفس التوقيت.

وكان فريق عمل مركز محمد بن راشد للفضاء قد أتمّ بنجاح الاختبارات النهائية للقمر الاصطناعي في منشآت "سبيس إكس" بالولايات المتحدة الأميركية، ويُعد "محمد بن زايد سات" خطوة كبيرة في مسيرة دولة الإمارات بمجال استكشاف الفضاء، حيث تم تطويره بالكامل بأيادٍ إماراتية في مركز محمد بن راشد للفضاء.



ويحمل القمر الاصطناعي، اسم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله،وتم الإعلان عنه في عام 2020 من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي. فيما اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، ورئيس مركز محمد بن راشد للفضاء، في مايو الماضي، القمر الاصطناعي للإطلاق.

يمثل "محمد بن زايد سات" علامة فارقة في مجال تكنولوجيا الفضاء، بوزن إجمالي يبلغ 750 كجم وأبعاد تصل إلى 3 أمتار × 5 أمتار. يتميز القمر الاصطناعي بدقة تصوير مضاعفة مقارنة بالأجيال السابقة، مع قدرة إنتاج صور أكبر بعشرة أضعاف، وسرعة في تسليم البيانات خلال ساعتين فقط. كما يضم تقنيات متطورة، مثل الدفع الكهربائي الدقيق، وكاميرا عالية الدقة، لتلبية احتياجات متنوعة تشمل مراقبة البيئة وإدارة البنية التحتية والإغاثة في حالات الكوارث .

إلى جانب التقنيات المتطورة، ساهم المشروع في تعزيز التعاون مع الشركات الإماراتية المحلية، حيث ساهم في تعزيز نقل المعرفة، ودعم الاقتصاد الوطني، وترسيخ مكانة الإمارات كمركز عالمي لتكنولوجيا الفضاء .

وبمجرد وصول القمر الاصطناعي إلى مداره الأرضي المنخفض، سيتم تشغيله وإدارته من قبل مركز التحكم بالمهمات في مركز محمد بن راشد للفضاء، حيث ستعمل الفرق المختصة على إدارة العمليات وتحليل البيانات المرسلة من القمر الاصطناعي إلى الأرض .