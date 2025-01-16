ترامب يدرس أمراً تنفيذياً بتعليق حظر أو بيع تيك توك

ابوظبي - سيف اليزيد - أفادت صحيفة واشنطن بوست الأميركية، اليوم الخميس، بأن الرئيس المنتخب دونالد ترامب يدرس إصدار أمر تنفيذي بمجرد توليه منصبه يقضي بتعليق حظر تطبيق تيك توك أو بيعه لمدة تتراوح بين 60 إلى 90 يوماً.