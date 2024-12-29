شرطة أبوظبي تكرم 202 موظف ببرنامج "حافز"

ابوظبي - سيف اليزيد - احتفلت شرطة أبوظبي بتكريم 202 موظفاً في برنامج حافز منهم 115 من منتسبي قطاع شؤون القيادة و47 من منتسبي قطاع العمليات المركزية و40 من منتسبي أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية وذلك ضمن النسخة الرابعة للبرنامج، وفي إطار جهود إدارة أداء العاملين بقطاع الموارد البشرية، المستمرة في تحفيز المنتسبين على تحقيق المزيد من الإنجازات الريادية في مسيرة التحسين والتطوير.

وكرم الفائزين، العميد الدكتور راشد محمد بورشيد نائب مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، والعميد محمود يوسف البلوشي مدير مديرية المرور والدوريات الأمنية والعميد دكتور مهندس محمد عبد الله الزعابي مدير مركز نظم المعلومات والاتصالات وقدموا الشكر والتقدير للمنتسبين على جهودهم المتميزة ضمن برنامج حافز والتي تنعكس ايجابياً على استدامة الأمن والأمان ونشر الطمأنينة في المجتمع.

وهنأ العميد الدكتور راشد محمد بورشيد نائب مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية الفائزين مؤكدًا أهمية تعزيز ثقافة التميز والابتكار بين المشاركين، مشيرًا إلى أن هذه البرامج تسهم بشكل فعال في تطوير الأداء ورفع مستوى الكفاءة.



وأكد العميد محمود يوسف البلوشي مدير مديرية المرور والدوريات الأمنية أهمية برنامج حافز في التشجيع والتحفيز وخلق روح التنافس بين المنتسبين بما يعكس جهود شرطة أبوظبي في تحفيز منتسبيها على الإبداع والابتكار وتعزيز التميز الوظيفي وهنأ الفائزين على اهتمامهم وحرصهم على التميز الوظيفي وتقديم قصارى جهدهم مما أسهم في تحقيق النجاح ضمن برنامج حافز.

وأشاد العميد دكتور مهندس محمد عبد الله الزعابي مدير مركز نظم المعلومات والاتصالات بجهود المنتسبين المتميزة وتفانيهم في العمل مما أسهم في تحقيق التميز والريادة مشيراً إلى أن التكريم يأتي في إطار السعي المُستمر لتطوير العمل وتقديراً من القيادة الشرطية للجهود المتميزة والمبذولة من المنتسبين في مختلف القطاعات.



وأعرب المكرمون عن سعادتهم بالتكريم ضمن برنامج حافز مثمنين دعم ورعاية القيادة الشرطية واهتمامها المستمر بتحفيز المنتسبين على الإبداع والابتكار والتميز كما أشادوا بحرص القيادة على إسعادهم وتعزيز قيم الولاء والتناغم والترابط الاجتماعي بينهم في أداء مختلف المهام الوظيفية.