الامارات | مشاريع حيوية تدعم قطاع الطرق والمواصلات في دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أنجزت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، خلال العام المنصرم، عدداً من المشروعات الرئيسة ضمن خطتها لتطوير وتوسعة الطرق، وتوفير سبل الراحة للمتعاملين في وسائل المواصلات العامة داخل الإمارة.

وأعلنت الهيئة الانتهاء من مشروعات وإطلاق أخرى جديدة، لوضع دبي في مكانتها كأفضل مدينة للعيش والعمل، وتيسيراً على مستخدمي الطرق والمواصلات العامة.

تطوير شارع الخيل

أنجزت الهيئة جميع مراحل مشروع تطوير شارع الخيل، الذي شمل تنفيذ خمسة جسور بطول 3300 متر، وتطوير وتوسعة مسارات الطرق بطول 6820 متراً، موزعة على سبعة مواقع مختلفة على شارع الخيل.

ويخدم المشروع 1.5 مليون نسمة، ويسهم في تقليل زمن الرحلة بنسبة 30%، وزيادة الطاقة الاستيعابية للتقاطعات والجسور القائمة بنحو 19 ألفاً و600 مركبة في الساعة، ورفع الكفاءة المرورية لشارع الخيل.

ربط شارعي حصة والخيل

وافتتحت الهيئة جسراً رئيساً بسعة مسارين، وبطول 1000 متر، يخدم الحركة المرورية القادمة من شارع حصة إلى شارع الخيل، ويحقق حركة مرورية حرة إلى وسط المدينة ومطار دبي الدولي، ويخفض زمن الرحلة من شارع حصة إلى شارع الخيل، من 15 دقيقة إلى 3 دقائق.

التاكسي الجوي

انطلقت إشارة البدء لتنفيذ أول محطة للتاكسي الجوي بالقرب من مطار دبي الدولي، في شهر نوفمبر الماضي، في خطوة تؤكد ريادة دبي بوصفها نموذجاً لمدن المستقبل، وتبرز سعيها الدائم لتبني حلول ذكية وفعالة من شأنها ضمان التطوير المستمر لجودة الحياة، وتقديم أرقى الخدمات لجميع أفراد المجتمع.

«دبي ووك»

اعتماد المخطط الشامل لتطوير مسارات المشاة (دبي ووك Dubai Walk)، في ديسمبر الماضي، لتحويل دبي لمدينة صديقة للمشاة على مدار العام، وتحقيق نقلة نوعية في مستوى مسارات ومرافق المشاة على مستوى الإمارة، من خلال تطوير مخطط هيكلي شامل لشبكة متكاملة لمسارات المشاة.

الخط الأزرق

أرست الهيئة عقد مشروع الخط الأزرق لمترو دبي بطول 30 كيلومتراً، وإجمالي 14 محطة، على تحالف من ثلاث شركات تركية وصينية، هي: مابا، وليماك، وسي. آر. آر. سي، بتكلفة 20 ملياراً و500 مليون درهم. ومن المقرر بدء أعمال المشروع أبريل المقبل.

636 حافلة

أرست الهيئة عقد شراء 636 حافلة متعددة الأحجام، مطابقة للمواصفات الأوروبية الخاصة بالانبعاثات الكربونية المنخفضة، «يورو 6» بتكلفة 1.1 مليار درهم، إذ تتضمن 40 حافلة كهربائية تعد الأكبر والأول من نوعها على مستوى الدولة.

خطة خمسية

تم اعتماد الخطة الخمسية لرصف الطرق الداخلية (2025 إلى 2029). وتتضمن الخطة تنفيذ 21 مشروعاً، في 12 منطقة سكنية وتجارية وصناعية، بإجمالي أطوال طرق بلغت 634 كيلومتراً، بتكلفة 3.7 مليارات درهم. وتستهدف الخطة تطوير وتحسين البنية التحتية الأساسية في المناطق السكنية والصناعية في دبي، لتلبية احتياجات التمدد والانتشار السكاني والعمراني في الإمارة، والارتقاء بجودة الحياة.

جسران رئيسان

افتتحت الهيئة جسرين رئيسين ضمن مشروع تطوير تقاطع شارع جرن السبخة مع شارع الشيخ محمد بن زايد.

دوار المركز التجاري

أرست الهيئة عقد مشروع تطوير دوار المركز التجاري الذي يعد أحد أهم التقاطعات الرئيسة في مدينة دبي، ويربط شارع الشيخ زايد بخمسة شوارع حيوية.

مسارات الدراجات الهوائية

افتتحت الهيئة مسارات الدراجات الهوائية في منطقتي الخوانيج ومشرف، بطول سبعة كيلومترات، لترتبط مع المسارات القائمة في المنطقتين البالغ طولها 32 كيلومتراً، وبذلك يرتفع أطوال المسارات فيها إلى 39 كيلومتراً.

حافلات الأجرة

اعتمدت الهيئة خطة تنفيذ مسارات جديدة خاصة لحافلات ومركبات الأجرة بطول 13.1 كيلومتراً، موزعة على ستة شوارع حيوية.

وبذلك يرتفع إجمالي أطوال المسارات الخاصة للحافلات إلى 20.1 كيلومتراً.