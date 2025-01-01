الامارات | رئيس الدولة يصدر مرسوماً اتحادياً بتعيين سلطان الظاهري مديراً لمكتب نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ‏أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مرسوماً اتحادياً بشأن تعيين سلطان حمد أحمد حمد المطوع الظاهري مديراً لمكتب نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، بدرجة وكيل وزارة.

ويُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.