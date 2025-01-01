الامارات | 7 محطات كبرى في مسيرة «الداخلية» خلال 2024

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقّقت دولة الإمارات، خلال العام الماضي، إنجازات كبرى على مختلف الصعد الأمنية، كما فازت، ممثلة في وزارة الداخلية، بجوائز دولية تعكس مقدار ما تجده أجهزتها المعنية من تقدير إقليمي ودولي.

أفضل تعاون ميداني

حازت الدولة جائزة أفضل تعاون ميداني معلوماتي عملياتي عربياً وإقليمياً ودولياً، وتصدر الجائزة عن الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، واستحقت الدولة الجائزة، للمرة السابعة، تقديراً لجهودها في تعزيز التعاون العربي المشترك وتبادل المعلومات، وتقديراً للجهود الكبيرة التي تبذلها في هذه المجالات.

المواطن المولدوفي

تمكنت السلطات الإماراتية المختصة، في 24 نوفمبر 2024، من القبض على الجناة في حادثة مقتل المواطن المولدوفي، في وقت قياسي، وأكدت وزارة الداخلية أن الإمارات عصية على كل من تسوّل له نفسه الإخلال بأمن المجتمع.

«الدرونز»

أعلنت وزارة الداخلية، بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، والهيئة العامة للطيران المدني والجهات المعنية، رفع الحظر الجزئي المشروط لعودة عمليات الطيران للطائرات بدون طيار (الدرونز) على مراحل، ما يضمن سلامة الأجواء وأمن وحماية المجتمع والأشخاص والممتلكات، ودخل القرار حيز التنفيذ اعتباراً من 25 نوفمبر الماضي.

«الدخول العالمي»

أعلنت وزارة الداخلية بدء تنفيذ إجراء دخول المواطنين الإماراتيين إلى برنامج «الدخول العالمي»، وفقاً لاتفاقية وقّعتها حكومتا الإمارات العربية المتحدة، ممثلة في وزارة الداخلية الإماراتية، والولايات المتحدة الأميركية، ممثلة في وزارة الأمن الداخلي الأميركية، وذلك على هامش زيارة رسمية أجراها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى الولايات المتحدة الأميركية في سبتمبر الماضي.

«بودكاست الداخلية»

أطلقت وزارة الداخلية، في السادس من أكتوبر الماضي، ممثلة في إدارة الإعلام الأمني بالإدارة العامة للإسناد الأمني، مبادرة «بودكاست الداخلية» المجتمعية التوعوية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهي منصة تفاعلية تهدف إلى تعزيز الوعي المجتمعي.

العدالة الخضراء

بتنسيق من المبادرة الدولية لإنفاذ القانون من أجل المناخ I2LEC، كشفت عملية إقليمية لإنفاذ القانون عن جرائم بيئية واسعة النطاق في منطقة الأمازون، حيث وجهت هذه العملية التي أطلق عليها اسم «العدالة الخضراء» ضربة قاصمة لجماعات الجريمة المنظمة، من خلال مصادرة 2.4 طن من حصيلة الصيد البري والبحري غير المشروع، و37 معدّة من معدات الصيد غير المشروع، و229 من المعدات المستخدمة للتعدين غير المشروع، وأكثر من 10 آلاف 498 متراً مكعباً من الأخشاب الناجمة عن عمليات قطع الأشجار غير المشروع، وتجاوزت قيمة المضبوطات 32 مليون دولار، كما اعتقل 25 مشتبهاً فيه على مستوى المنطقة.

حماية الطفل عبر الإنترنت

أطلقت وزارة الداخلية، ممثلة في مركز وزارة الداخلية لحماية الطفل، الحملة الوطنية لحماية الطفل عبر الإنترنت، في التاسع من فبراير الماضي، تحت شعار «معاً من أجل إنترنت أكثر أمناً لأطفالنا»، بالتزامن مع اليوم العالمي للإنترنت الآمن.