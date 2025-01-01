الامارات | 8 مشروعات رائدة لشرطة دبي في 2024

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ثمانية مشروعات رائدة لشرطة دبي في 2024:

. مركز الشرطة الذكي العائم، الذي يعد الأول من نوعه على مستوى منطقة الشرق الأوسط، ويتيح لأفراد المجتمع من سكان الجزر أو مرتادي البحر الاستفادة من أرقى الخدمات الشرطية الذكية المبتكرة.

. مبنى الطب الشرعي الجديد، المستوحى تصميمه من شكل جسم الإنسان، ويتضمن أنظمة وتقنيات متطورة، مثل التشريح الافتراضي الذي يقلّص زمن الفحص من 10 أيام إلى ساعتين فقط، وآخر ما توصل إليه العلم في تقنيات الأشعة المقطعية التي ترفع درجة دقة النتائج إلى 95%.

. مشروع المبنى الجديد لأكاديمية شرطة دبي في منطقة الروية الأولى، المُقام على مساحة 155 هكتاراً، ويستوعب 2500 طالب وطالبة.

. مركز التدريب بأكاديمية شرطة دبي في حتّا، ويتكون من مبنى رئيس وميدان رياضي، وميدان رماية، وملعب رياضي، ويستوعب 180 طالباً وطالبة، إضافة إلى مبنى سكني، وفصول دراسية، وإدارية، وميدان تدريب فرعي، إلى جانب ميدان تدريب رئيس يتسع مُدرجه لـ300 زائر.

. مشروع «المنطقة 56»، وهو عبارة عن «مركز موحّد لتحليل الأنظمة والبيانات الجنائية»، يضم أحدث الأنظمة الأمنية في مجال علوم البيانات وتحليلها، ويهدف إلى رفع كفاءة مكافحة الجرائم بأنماطها كافة، ورفع معدلات الأمن المروري من خلال استخدام أفضل الممارسات العالمية في العمل الشرطي القائم على التحليلات التنبئية.

. مشروع إسكان شرطة دبي في منطقة أم الدمن بمرحلته الثانية، ويُنتظر تشغيله في عام 2026، ويضم ستة مبانٍ، ومساحات خضراء، و246 شقة سكنية تتسع لـ246 عائلة، بكُلفة إجمالية 300 مليون درهم.

. مشروع المبنى الجديد للإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ في منطقة الروية الأولى، المتوقع تشغيله في 2026.

. أعمال التوسعة الجديدة في مركز شرطة بر دبي، بكلفة نحو 91 مليون درهم، وتضم مركز شرطة ذكياً SPS، وقسم مناوبة، وقسم مباحث، وقسم تسجيل مروري، وقسم تسجيل جنائي، وقسم شؤون إدارية، وقسم مكافحة المخدرات، وقسم توقيف، ومركز اتصال.