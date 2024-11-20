الامارات | حاكم الشارقة يصدر مرسوما بتعيين مستشار في هيئة التعليم الخاص

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدرصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً بشأن تعيين مستشار لشؤون التعليم العالي في هيئة الشارقة للتعليم الخاص.

وبحسب المرسوم، يُعيّن الأستاذ الدكتور محمد يوسف بني ياس، مستشاراً لشؤون التعليم العالي في هيئة الشارقة للتعليم الخاص على نظام العقد الخاص للمتقاعدين بالمكافأة المقطوعة في حكومة الشارقة، وذلك اعتباراً من تاريخ صدور هذا المرسوم.