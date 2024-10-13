حميد بن راشد يتفقد مشروع توسعات فندق عجمان

ابوظبي - سيف اليزيد - تفقد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان اليوم (الأحد) مشروع توسعات فندق عجمان الذي تنفذه مؤسسة عقارات عجمان – عقار.

واطلع سموه على تفاصيل المشروع - الذي يتضمن إنشاء 13 فيلا جديدة، و12 جناحا ومسابح ومرافق ترفيهية- لخدمة ضيوف الفندق من مختلف الجنسيات.

وتجوّل صاحب السمو حاكم عجمان في الفندق - الذي يتميز بموقعه المتميز على شاطىء المدينة- واطلع على مرافقه ومكونات الفيلات الجديدة، واستمع من القائمين على الفندق إلى شرح عن تفاصيل مشروع التوسعات، الذي يهدف للارتقاء بالخدمات المقدمة للسائحين خلال اقامتهم في عجمان.

وأشاد سموه بالتوسعات الجديدة، وبما توفره من خدمات ضيافة راقية لخدمة السائحين، وتوفير إقامة متميزة لهم في الإمارة.

رافق سموه خلال الزيارة الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، رئيس دائرة المالية في عجمان، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط، رئيس مجلس إدارة مؤسسة عقارات عجمان – عقار.

وقال الشيخ راشد بن حميد النعيمي، إن جميع الدوائر والمؤسسات والجهات والشركات في إمارة عجمان، تتعاون لتطوير مختلف المرافق والمنشآت الخدمية والاقتصادية، بما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد والاستثمار والسياحة والنهضة الشاملة والمستدامة.

وأضاف أن مشروع توسعات فندق عجمان يجسد اهتمام صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي بأن تصبح عجمان، من خلال هذه المشاريع المتميزة، بيئة جاذبة للسياحة وفق أعلى المستويات العالمية.

وأكد الشيخ راشد بن حميد أن التوسعات الكبرى في فندق عجمان تأتي ضمن خطة طموحة تنسجم مع رؤية دولة الإمارات، لتطوير المرافق السياحية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للسائحين من مختلف الجنسيات، وبما يدعم التنمية السياحة المستدامة.

شارك في الزيارة الشيخ عبدالله بن أحمد النعيمي، وطارق بن غليطة مدير مكتب حاكم إمارة عجمان، و يوسف النعيمي مدير عام دائرة التشريفات والضيافة.